Pasquetta in Sardegna, arriva la burrasca: la perturbazione dalla Spagna rovina il ponte pasquale ai sardi. Il meteorologo Edoardo Ferrara spiega sul nostro giornale partner Quotidiano.net: “Sabato soleggiato o al più velato su gran parte della Penisola con temperature massime fin verso i 23-25 gradi. La domenica di Pasqua si avvicina invece una perturbazione dalla Spagna, responsabile di un aumento generale della nuvolosità di tipo medio-alto ma senza piogge se non qualche sporadica precipitazione in Sardegna. Le temperature saranno ancora molto miti e i venti di Scirocco in rinforzo”.”Nella giornata di Pasquetta la perturbazione iberica farà passi ulteriori verso l’Italia e questo determinerà un progressivo peggioramento del tempo”, prosegue Ferrara. “Le nubi saranno in ulteriore aumento con qualche pioggia sparsa a partire da tirreniche e isole maggiori entro il pomeriggio, in estensione tra sera e notte anche al Nord e sul medio versante adriatico. In particolare proprio al Nord e alta Toscana durante la notte avremo precipitazioni più incisive e diffuse. Il tutto verrà accompagnato da un deciso rinforzo dello Scirocco, che soffierà anche forte su gran parte del Centro Sud, con burrasche su Sardegna e Sicilia dove le raffiche potranno raggiungere anche i 100km/h. Non esclusi danni e disagi. Proprio lo Scirocco favorirà inoltre la massiccia risalita di sabbia sahariana verso l’Italia, con i cieli che potranno a tratti tingersi di giallo-rossastro, mentre le eventuali piogge potranno risultare decisamente ‘sporche'”.