Buon compleanno, Luna Melis: la bravissima cantante di Uta compie 18 anni. Grande festa con la torta per lei all’istituto Isi: “Un anno di….Luna Melis: buon compleanno!”, e davanti c’è la torta che certifica il raggiungimento della maggiore età per la popolarissima cantante sarda, con l’immagina che spopola sui social.

Un piccolo gioiello della musica apprezzatissima ormai non solo in Sardegna, dopo il grande successo a X Factor e le tante belle canzoni da lei interpretate. Ora ci si si aspettano nuovi, grandi e importanti progetti per Luna, che entra nel mondo dei maggiorenni anche se da subito aveva dimostrato un talento e una intelligenza superiori rispetto ai suoi coetanei. Luna Melis è nata il 15 gennaio 2002 sotto il segno del Capricorno: tantissimi gli auguri dei fan oggi sulla sua bacheca.