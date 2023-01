“Brotzu e Oncologico in un nuovo ospedale a Sant’Elia invece dello stadio”. Società furibonda: “Decidete o ci tuteleremo”

La Regione esce allo scoperto e, pochi minuti dopo l’intervento del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu in consiglio comunale, interamente incentrato sulla necessità senza alternative di tenere il nuovo stadio del Cagliari a Sant’Elia, conferma l’intenzione, più volte anticipata da Casteddu online, di costruire un nuovo ospedale al posto dello stadio del Cagliari, con una clamorosa novità: il nuovo ospedale servirà a riunire Brotzu e Oncologico, oltre che a rivitalizzare il quartiere “ogni giorno e non solo quando ci sono le partite”. Per completare il progetto, ville di extralusso vista mare per medici e non.

E’ chiaro che lo scontro fra Regione e Comune è ormai alla luce del sole e su tutta la linea, con ancora da discutere in consiglio regionale l’emendamento da 50 milioni alla finanziaria presentato da Fratelli d’Italia su cui, c’è da giurarci, voleranno stracci, e che se le cose nelle prossime ore non cambieranno diventerà il viatico ufficiale a una crisi senza precedenti nel centrodestra sardo.

Intanto, nel dibattito politico interviene la società Cagliari calcio, rimasta finora in siulenzio, per ribadire insieme a Costim di essere pronti a continuare con il piano del nuovo stadio in collaborazione con Comune e Regione, ma con precisi paletti e soprattutto una data da rispettare: se entro il 31 marzo non si dovesse dare seguito al progetto intrapreso 8 anni fa, Cagliari calcio e Costim, partner industriale, valuteranno il percorso più consono a tutela dell’interesse del progetto e delle spese sostenute. La nota congiunta è stata inviata a Comune e Regione in serata.

La comunicazione non parla di Su Stangioni, l’area che Solinas avrebbe preferito a Sant’Elia in disaccordo con il sindaco Truzzi e gli alleati di Fdi in Consiglio regionale. Ma è chiaro che il club sì è trovato spiazzato di fronte all’indiscrezione di un nuovo impianto a ridosso della statale 554, tanto da sentire la necessità di ribadire le fasi salienti del progetto, ribadendo l’importanza di ricevere conferme sul contributo pubblico di 50 milioni per preservare i punti chiave del progetto.