Aveva partecipato e mangiato alla festa latina, dopo qualche ora i primi malesseri e il ricovero in ospedale per intossicazione alimentare da botulino. Come Roberta Pitzalis, anche lei deceduta, e altre 6 persone, sono state ricoverate con gli stessi sintomi e sempre dopo aver consumato pietanze al guacamole durante le serate in piazza.

Altri due pazienti sono ancora in ospedale, una giovane di 14 anni, che lentamente migliora, e un bimbo di 11 anni per il quale era stato disposto il trasferimento al Gemelli di Roma.

Domani l’ultimo saluto a Sollai, cuoca dell’asilo e donna stimata in città. Alle ore16 è previsto il rito funebre e tutta la comunità si stringerà al marito Angelo e al figlio Alessandro.

Monserrato, mercoledì l’ultimo saluto a Valeria Sollai, 62 anni, morta dopo un mese di ricovero: il funerale si svolgerà nella parrocchia del SS Redentore.