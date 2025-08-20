Sarà effettuata lunedì prossimo 25 agosto al policlinico di Monserrato l’autopsia sulla salma di Valeria Sollai, 62 anni, disposta dalla procura di Cagliari per chiarire le cause del decesso. La donna, cuoca in una scuola di Monserrato, era rimasta intossicata dopo aver consumato guacamole durante la manifestazione gastronomica Fiesta Latina a fine luglio. Sollai è la seconda vittima collegata al focolaio di botulino: lo scorso 8 agosto era morta la 38enne Roberta Pitzalis, ricoverata all’ospedale Businco. La 62enne era stata trasferita al Policlinico subito dopo i primi sintomi e da settimane era in rianimazione.

Sul caso indaga la procura di Cagliari, che ha già iscritto nel registro degli indagati Christian Gustavo Vincenti, titolare dello stand. Con il secondo decesso la sua posizione si aggrava ulteriormente.

Valeria Sollai era molto conosciuta a Monserrato: cuoca nella scuola primaria e dell’infanzia “Monumento ai Caduti”, era apprezzata per la dedizione ai bambini. Il sindaco Tomaso Locci ha espresso cordoglio a nome dell’intera comunità, annunciando la presenza dell’amministrazione ai funerali: “È una perdita che colpisce tutta la città”, ha detto.

Restano intanto ancora ricoverati una ragazza di 14 anni al Policlinico e un bambino di 11 anni trasferito al Gemelli di Roma, mentre altri quattro pazienti sono stati già dimessi. Monserrato e l’intera Sardegna restano scosse da una vicenda che in poche settimane ha assunto i contorni di una tragedia collettiva e che ora attende la verità delle indagini.