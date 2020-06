“Bonus per i turisti col certificato di negatività al Covid, in Sardegna solo vacanze alla grande”

Vacanze “sicure” in Sardegna, va avanti il braccio di ferro tra la Regione e il Governo. Meglio: Roma ha già bocciato il “piano A” di Christian Solinas, e il presidente sardo, forse già nelle prossime ore, annuncerà la contromossa: certificato volontario che attesti la negatività al Coronavirus. Nella querelle si inserisce anche il commissario della Lega nell’Isola Eugenio Zoffili: “Solinas è al lavoro per ultimare tutti gli accorgimenti per poter entrare in Sardegna, farà lui l’annuncio: registrazione e, per chi si presenta col test specifico, fatto volontariamente, sono previste agevolazioni e bonus per le vacanze. Aspettiamo tantissimi turisti a braccia aperte, per chi potrà permettersi le vacanze. La Sardegna è sempre bella, tutto l’anno e non solo sulla costa”, afferma Zoffili dalla terrazza del Bastione di Cagliari per il flash mob del centrodestra contro il Governo Conte.

“Le partite Iva sono state dimenticate, siamo qui per incontrare i cittadini sardi e le attività produttive che vogliono ripartire e devono avere un sostegno. Questo Governo è sordo, troppe persone sono state dimenticate in questi mesi di emergenza”.