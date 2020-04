Bonus da 325 euro per le famiglie che quest’estate faranno il turismo in Italia: il piano del governo. Per incentivare il turismo nelle regioni italiane, il governo pensa a introdurre un bonus di 325 euro, un contributo per vacanze di almeno tre notti nel territorio nazionale. Si tratterà probabilmente di uno sgravio fiscale. Intanto nel decreto aprile per partite Iva e autonomi il bonifico potrebbe passare da 600 a 800 euro.