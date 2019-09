Bocce, categoria raffa: il cagliaritano Roberto Moi si laurea campione d’Italia

Roberto Moi, classe 1983, cagliaritano, residente a Settimo San Pietro, si è aggiudicato il titolo italiano individuale nei campionati assoluti specialità raffa, disputatisi a Roma domenica 22 settembre.

Moi inizia la sua carriera boccistica all’età di sei anni nei campi del circolo bocciofila San Diuseppe di Pirri. Dopo innumerevoli successi in gare provinciali, regionali e nazionali, nel 2009 si aggiudica il titolo Italiano nella specialità Terna. Prosegue la sua ascesa con diverse società sarde per poi disputare il campionato di società ad alto livello con due importanti società dell’isola: dapprima il CB Cagliari, successivamente il CB Sassari per poi tornare per diverse stagioni con la Cagliari Termosolar. Nell’ultima stagione cede alla sfrenata corte di una società trapanese, l’Edera bambina.

Sacrificio, tecnica, costanza, umiltà e serietà sono le caratteristiche che lo contraddistinguono. Per la prossima stagione Moi tornerà per la felicità dei fans in terra sarda, con la Galligel Sestu.