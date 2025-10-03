Diecimila in piazza per dire basta alla guerra in Medioriente: il corteo per Gaza, in occasione dello sciopero generale proclamato dai sindacati, sta attraversando Cagliari, dopo essere partito da via Garibaldi è diretto in piazza del Carmine.

In corteo ci sono lavoratori, studenti, famiglie con bandiere della Palestina: per ora non si registrano tensioni né incidenti, il corteo procede scandendo lo slogan simbolo “Blocchiamo tutto”. Numerosi e inevitabili i disagi per gli automobilisti, ma anche in sanità e trasporti.