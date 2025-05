I Carabinieri della Stazione di Villaputzu, supportati dai colleghi di San Vito e da un’unità cinofila antidroga del Comando di Cagliari, hanno arrestato in flagranza un ventunenne disoccupato residente in paese, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione rientra in un servizio di controllo del territorio mirato a prevenire e contrastare lo spaccio di droga nel Sarrabus. I militari, avendo raccolto indicazioni su un possibile deposito di marijuana in un’abitazione del paese, hanno eseguito una perquisizione domiciliare alla presenza del cane antidroga.

All’interno di una stanza da letto sono stati rinvenuti 109 grammi di infiorescenze di marijuana già essiccate, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento in dosi e sessanta euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. L’intero quantitativo è stato posto sotto sequestro e verrà inviato ai nostri laboratori per le analisi del caso.

Il giovane è stato dichiarato in arresto e, al termine delle formalità di rito, posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip del Tribunale di Cagliari.