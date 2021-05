Blitz antidroga a Villasor: in manette un 25enne

Blitz antidroga ieri alle prime luci dell’alba a Villasor, i carabinieri della stazione locale, insieme ai colleghi di Serramanna, Villamar e Nuraminis, e due unità del Nucleo Cinofili di Cagliari hanno perquisito 5 persone, gravate in passato da diverse denunce.

Al termine delle attività i militari hanno tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne disoccupato. In casa nascondeva 22 grammi di hashish e 10 di marijuana già suddivise in dosi. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane in attesa del processo con rito direttissimo.