Bimbo travolto dal trattore a Siniscola: oggi l’ultimo saluto al piccolo Silvano

L’ultimo saluto al piccolo Silvano Carta, il bimbo di tre anni travolto e ucciso dal trattore guidato nel nonno, mentre arava il suo terreno nelle campagna di Capo Comino, si terrà questo pomeriggio, alle 15:30, nella chiesa di Stella Maris.

Una tragedia quella che ha colpito la comunità di Siniscola che avviene a meno di un mese dalla scomparsa del 18enne investito nella strada provinciale per la Caletta.

Il Sindaco Gian Luigi Farris ha proclamato il lutto cittadino.

Un tragico incidente per il quale la Procura ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo. Ma ancora non ci sarebbero iscritti. Non è chiaro infatti cosa sia successo quel tragico giovedì pomeriggio, alle 17, forse il bambino è arrivato da dietro per chiamare l’amato nonno, che non l’ha sentito a causa del rumore del motore del trattore. Poi la tragedia, un dramma senza fine che spegna il sorriso a un’intera famiglia.