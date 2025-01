Momenti di grande paura per una bimba di soli 8 anni e la sua famiglia a Loreto Aprutino, in provincia di Pescara. La piccola di sarebbe allontanata dalla casa in cui vive con i suoi genitori affidatari. Dopo aver percorso circa 3 chilometri, la bimba ha perso l’orientamento. A notarla un passante, che vedendola sola e spaventata si è preso cura della piccola fino all’arrivo delle forze dell’ordine. La bimba avrebbe raccontato di essersi appunto persa, senza riuscire a fornire altre spiegazioni. Le forze dell’ordine hanno rintracciato i genitori, già alla ricerca della bimba in preda alla disperazione. Fortunatamente, tutto si è concluso per il meglio.