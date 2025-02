Tragico Incidente Breda di Piave, in provincia di Treviso, dove una bimba di 6 anni è stata investita mentre attraversava la strada. La piccola doveva salire sullo scuolabus per andare a scuola. Al volante del mezzo una donna di 35 anni, in stato choc per l’accaduto. La bimba si trova attualmente ricoverata all’ospedale “Cà’ Foncello” di Treviso in gravissime condizioni. Un impatto violento che ha sbalzato la piccola per diversi metri. “Ho sentito le urla della madre che era disperata, sono sceso e ho visto la bambina a terra – ha raccontato lo zio della bimba alla Tribuna di Treviso -. Un automobilista si è fermato per darle i primi soccorsi. Si tratta di una strada molto trafficata in cui le macchine corrono più del dovuto”.