Bimba di 11 giorni viene ritrovata senza vita nel letto dei genitori

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia a Lizzanello, in provincia di Lecce. Una neonata di 11 giorni è morta improvvisamente nelle scorse ore mentre dormiva nel letto dei genitori. I fatti sarebbero accaduti quando la coppia era presente in casa insieme alla figlia più grande di 3 anni. I due avrebbero controllato come d’abitudine la piccola e si sono accorti che non respirava più. Nonostante abbiano allertato immediatamente il 118, nulla è stato possibile per salvare la neonata. Sono in corso gli accertamenti di rito ma nulla fa pensare a qualcosa di diverso dalla morte naturale, o in questo caso “morte in culla”, fenomeno ben conosciuto che colpisce i bimbi in tenerissima età.