Bibliobus fa tappa nel quartiere Mulinu Becciu

Da martedì 1 giugno Bibliobus farà tappa nel quartiere Mulinu Becciu, nella via Giotto, davanti al piccolo Parco recentemente riaperto al pubblico: tutti i martedì dalle ore 9 alle ore 13.

La sosta della biblioteca itinerante, facente parte del Sistema Bibliotecario cittadino, nel quartiere era stata richiesta in diverse occasioni dai residenti. In considerazione anche del passaggio della Sardegna alla cosiddetta “zona bianca” previsto dal Governo proprio dall’1 giugno, secondo gli intenti del Comune ed in particolare del Servizio Cultura, la tappa di via Giotto potrà anche favorire l’integrazione tra verde e cultura.

Sul Bibliobus gli utenti potranno: effettuare la consultazione e il prestito di libri, ricevere supporto per la compilazione di modulistica online e la redazione del curriculum vitae, consultare le opportunità di lavoro e i concorsi a livello locale e nazionale e tanto altro.

All’interno del Parco verranno realizzati laboratori e attività di animazione alla lettura rivolti al diverse fasce d’età.

Inoltre, i cittadini avranno a disposizione 2 tablet dotati di collegamento internet che consentiranno anche la lettura dei quotidiani e dei periodici.

Tutti i servizi verranno resi nel pieno rispetto delle normative vigenti per il contenimento del Covid-19.

Rimangono invariate le altre tappe durante la settimana:

lunedì, piazza Giovanni XXIII dalle ore 15 alle ore 19;

martedì, via Stoccolma (fronte piazza Islanda) dalle ore 15 alle ore 19;

giovedì, Mercato di via Quirra dalle ore 9 alle ore 13;

venerdì, via Euro dalle ore 9 alle ore 13 e al pomeriggio Ex Vetreria-Pirri dalle ore 15 alle ore 19.

