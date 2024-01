Benzina alle stelle, riecco i rincari choc nel Cagliaritano: self 1,78 euro al litro, servito 1,92

La benzina a un prezzo accettabile? Il miraggio è durato pochissimo e, anche se gli oltre due euro al litro non sono più ricomparsi, l’asticella del costo nei distributori del Cagliaritano è tornato a livelli pericolosi per le tasche dei cittadini. A lanciare l’allarme è Adiconsum Cagliari col suo presidente Simone Girau: “Sembrava che le cose stessero migliorando e invece no. Il timore legato alla situazione internazionale ha portato un rialzo, per la verità abbastanza leggero delle tariffe nei mercati internazionali. Con estrema prontezza tutti i maggiori marchi hanno ritoccato i listini che continuano a salire senza soluzione di continuità”, si legge in una nota. “Teniamo gli occhi aperti per intervenire su possibili speculazioni, nel frattempo vi invitiamo a scegliere i distributori in base alla loro convenienza: anche questo è un metodo per indirizzare il mercato”.

Di seguito i nuovi prezzi medi rilevati dall’osservatorio:

Benzina self service a 1,786 euro/litro

Diesel self service a 1,746 euro/litro

Benzina servito a 1,926 euro/litro

Diesel servito a 1,885 euro/litro

Gpl servito a 0,713 euro/litro