Baunei, escursionista disperso nel sentiero di Cala Mariolu: ricerche in corso

Dalle prime luci dell’alba il gruppo di Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna è alla ricerca di un escursionista disperso nel Supramonte di Baunei, nell’area del sentiero che porta a Cala Mariolu. La chiamata è giunta poco prima delle 3 dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri della Stazione di Lanusei. Le ricerche si stanno concentrando nell’area circostante al sentiero, dove è stata ritrovata l’auto del disperso.

Sono tati giorni particolarmente impegnati per le squadre del Soccorso alpino e speleologico sardo impegnato su più fronti negli interventi in ambiente impervio, sia con le squadre a terra che con il servizio elisoccorso. Tra i vari, ieri mattina è stato portato a termine il recupero con elitrasporto di un escursionista disperso dal giorno prima e infortunatosi nel Supramonte di Urzulei, in tarda serata le squadre della territoriale hanno portato in salvo due arrampicatori bloccati in falesia, lunga una via d’arrampicata a Capo Caccia.