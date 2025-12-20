“Le dichiarazioni dell’ex assessora del Lavoro Alessandra Zedda sull’Avviso STA.BILE. appaiono non solo strumentali, ma anche prive di memoria istituzionale. È infatti necessario ricordare, con dati oggettivi, che i problemi informatici legati al Sistema Informativo del Lavoro (SIL) non sono una novità né possono essere oggi attribuiti all’attuale amministrazione e che stiamo cercando di risolvere.

Un fatto incontrovertibile risale al febbraio 2022, quando, durante la permanenza dell’assessora Zedda, l’ultimo avviso Destinazione Sardegna Lavoro, finanziato con risorse POR FSE 2014–2020, fu annullato in autotutela proprio a causa di gravi criticità riconducibili al funzionamento del SIL. Un precedente formale e documentato, che smentisce qualsiasi tentativo di scaricare oggi responsabilità su chi sta semplicemente affrontando problemi strutturali mai risolti”.

Questa la replica dell’assessora del Lavoro Desirè Manca, che aggiunge: “È singolare che chi ha già dovuto ricorrere all’autotutela per problemi informatici del SIL oggi parli come se tali criticità non fossero mai esistite”, afferma Manca. “I malfunzionamenti del sistema informatico si sono verificati più volte nel corso degli anni e sotto diverse amministrazioni. Negarlo significa non rispettare la verità dei fatti”.

Nel caso attuale, precisa l’assessora del Lavoro, “a seguito delle segnalazioni pervenute dagli utenti, gli uffici hanno avviato le necessarie verifiche, riscontrando un’anomalia nella fase di caricamento degli allegati. Si tratta di un problema tecnico informatico oggettivo, non di una scelta politica o amministrativa. Di fronte a queste segnalazioni – prosegue – l’amministrazione ha un solo dovere: tutelare l’utenza. Per questo motivo si sta valutando il ritiro in autotutela, così come già avvenuto in passato, e si stanno esaminando tutte le opzioni possibili per evitare che un malfunzionamento informatico produca effetti penalizzanti per i cittadini. La differenza rispetto al passato – conclude l’assessora – è che oggi non si scaricano responsabilità: si affrontano i problemi, anche quando sono ereditati, con trasparenza e senso delle istituzioni. Le polemiche politiche non aiutano i cittadini, le soluzioni sì”.