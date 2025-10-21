Dramma questa mattina a Roma, zona Tiburtina. Un bimbo di 11 anni è precipitato dal balcone di in b&b in via Beniamino De Ritis. Sembra che il piccolo si sia affacciato per salutare la sorella, poi la caduta.

Il bimbo, prima di finire sull’asfalto, ha impattato contro un furgone. Sul posto gli operatori del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù. Il piccolo ha già subito un intervento ed è ricoverato in terapia intensiva. Le forze dell’ordine si stanno occupando di ricostruire l’accaduto.

