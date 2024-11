Autocompattatore si schianta contro una palazzina: due feriti gravi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’incidente è accaduto questa mattina all’alba, attorno alle 4:45 in via Vitorchiano, nel quartiere Flaminio a Roma. Un autocompattatore è andato contro una palazzina, colpendone un muro portante. Il perché l’autista abbia perso il controllo del mezzo e cosa possa essere accaduto è ancora un mistero. Nell’impatto violento, il muro ha distrutto anche un appartamento, ferendo la signora che vi abita. Sia la signora che il conducente del mezzo sono attualmente ricoverati in codice rosso. Come riportato da Il Messaggero, al momento, l’area è stata già messa in sicurezza ma le operazioni di recupero non sono ancora terminate mentre due appartamenti sono stati dichiarati inagibili a causa dei gravi danni.