Auto travolta dal treno in corsa da Carbonia a Cagliari, illesi conducente e passeggeri

Automobile travolta da un treno in corsa, illeso il conducente che, miracolosamente, è riuscito a scendere dal mezzo prima dell’arrivo del convoglio. Il fatto è accaduto questa mattina, il treno regionale 5143 partito da Carbonia alle 8,05 diretto a Cagliari ha investito, tra Musei e Siliqua, una vettura che, per cause ancora da chiarire, era ferma lungo la ferrovia. Il conducente è riuscito ad abbandonare l’abitacolo prima del violento urto. Per fortuna, compresi i viaggiatori, nessuno è rimasto ferito. Disagi per chi si deve spostare in treno, la linea infatti risulta ancora bloccata per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi da parte dei vigili del fuoco e delle autorità competenti.