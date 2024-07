Auto svaliagiate e rubate nel Cagliaritano, proprietari disperati: “I ladri hanno preso anche i giochi dei nostri figli”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Raffica di auto svaligiate o addirittura rubate a Cagliari e provincia. Sui social fioccano gli annunci e gli sos di cittadini che si sono ritrovati alleggeriti o appiedati, di punto in bianco. E risalire ai malviventi è impresa assai ardua. La denuncia porta le forze dell’ordine a far partire delle indagini spesso complesse, soprattutto quando i colpi sono messi a segno in zone scoperte da sistemi di videosorveglianza. E non rimane altro da fare che sperare nell’onestà di qualcuno che, magari, abbia visto qualcosa o riconosca la targa e chiami subito le autorità. Sabato notte una famiglia ha vissuto una serata da incubo a Marina Piccola: “Avevamo parcheggiato l’Opel Astra nello sterrato”, racconta Francesca Muscas, di Villacidro. “Hanno rubato 200 euro, i documenti di una mia amica e addirittura una borsettina con dentro alcuni giocattoli di mia figlia, che ha visto i vetri rotti e si è messa a piangere. Ho già parlato con l’assicurazione, risarciscono in caso di furto solo se sono stati rotti il parabrezza anteriore o quello posteriore”. Al danno, quindi, si aggiunge la beffa: “Sono stata già dai carabinieri, mi hanno detto di avere ricevuto decine di denunce nell’ultimo periodo, solo dalla zona di Cagliari. Se qualcuno dovesse aver visto il balordo o i balordi mi avvisi su Facebook”. Danni ingenti, quindi, per l’automobile, oltre ai vari furti subìti.

A Villasor l’sos sui social l’ha lanciato anche Gigi Valdes: “Venerdì 26 luglio mi è stata rubata la macchina, da casa mia a Villasor una punto grigia targata ED132YK. Tentare non nuoce e chiedo la massima condivisione. L’auto può essere ovunque e può essere successo di tutto. Aiutatemi con le condivisioni e per qualsiasi notizia chiamatemi al +393206477531”. In questo caso, fondamentale può essere la targa, sempre che i malviventi non l’abbiano già staccata. Ancora senza esito tante altre denunce, molte delle quali finite anche qui sul nostro giornale, di auto più o meno di valore rubate in tutto l’hinterland cagliaritano nelle ultime settimane.