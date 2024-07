Ospedali nella bufera: “Al Brotzu mancano gli Oss e a Monserrato aprite un’inchiesta sul caos del pronto soccorso”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I due principali ospedali del sud Sardegna sono nella bufera, quasi collegati tra loro tra carenze di personale, disguidi e emergenze da tamponare facendo i salti mortali. Dopo i 4 giorni di blackout del Brotzu le polemiche non si fermano: dalla lettera spedita dai direttori di dipartimento ai vertici dell’ospedale e della politica regionale, una mossa improvvisa che ha sorpreso più di un sindacato, condita di lamentele e criticità che non sarebbero state risolte con modi efficaci, sino alla carenza di Oss e, addirittura, alla richiesta di apertura di un’inchiesta. Dal più grosso ospedale sardo arriva l’sos di Gianfanco Angioni dell’Usb: “Ci sono gravi criticità nei reparti e nelle sale operatorie, è indispensabile assumere subito almeno 60 Oss. L’ Usb Sanità è costantemente impegnata in molteplici iniziative a difesa della sanità pubblica e, in particolare, sono numerose le nostre denunce volte a poter far rideterminare le dotazioni organiche e a incrementare i fondi contrattuali del personale del comparto dell’Arnas Brotzu, essendo lo stesso il meno pagato di tutta la Sardegna”, ricorda Angioni. “Siamo però fortemente preoccupati per le criticità che costantemente ci vengono rappresentate per la mancanza di operatori socio sanitari soprattutto nel turno notturno. Tutto ciò non toglie che il personale infermieristico, se pur sottodimensionato e gravato da numerose incombenze, con sacrificio e abnegazione non viene mai meno ai compiti assistenziali alla persona”. Precisa Angioni: “Mancano medici, infermieri, Oss, personale tecnico e amministrativo e siamo consapevoli che solo le istituzioni possono determinare un cambio di rotta affinché vengano ampliate le dotazioni organiche con la rideterminazione dei fondi contrattuali. A tutela di operatori e pazienti, nulla ci impedisce di appellarci anche alla sensibilità dei vertici aziendali affinché sia messo in atto il massimo sforzo allo scopo di poter assumere nell’immediato almeno 60 Oss da destinare nei diversi reparti dei presìdi ospedalieri San Michele e Businco. È evidente che le assunzioni di queste figure professionali, se pur inquadrate nel ruolo tecnico, in equipe con il personale sanitario, sono fondamentali per ottimizzare i processi multidisciplinari e assistenziali essendo diverse le mansioni che possono svolgere all’interno dei reparti e dei servizi”.

Non ci vanno giù più leggeri, in parallelo, i vertici del Nursind, dal Policlinico di Monserrato: “Dopo la denuncia delle gravi condizioni nelle quali versa dalla fine del 2021 il pronto soccorso dell’Aou di Cagliari, esploso in una situazione disastrosa e fuori controllo nelle giornate della chiusura dell’ospedale Brotzu, interveniamo di nuovo. E lo facciamo scrivendo direttamente alla presidente della Regione Alessandra Todde e all’assessore della Salute Armando Bartolazzi, non solo per informarli della situazione dell’azienda ospedaliera, dei pazienti e dei sanitari, totalmente sacrificati e messi in pericolo, ma per chiedere azioni concrete”. Si legge infatti nella lettera indirizzata ai vertici regionali: “Vi invitiamo ad aprire una inchiesta verso quanto non fatto dai dirigenti dell’Aou per garantire il giusto supporto al pronto soccorso in questa drammatica fase critica, esacerbata dall’improvvisa interruzione delle attività di pronto soccorso del Dea di primo livello regionale”.