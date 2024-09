Auto sui guardail o ribaltate, tris di incidenti nel Cagliaritano: cinque feriti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Poco prima della mezzanotte una squadra della sede centrale è intervenuta nell’asse mediano di scorrimento per incidente stradale, dove per cause da accertare, un’autovettura è finita sopra il guardrail che sì è staccandosi rischiava di cadere sulla sede stradale sottostante,

i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale, si contano due feriti lievi, sul posto la Polizia locale per gli accertamenti di legge.

Un’altra richiesta di soccorso è pervenuta dopo le ore 5

alla sala operativa del Comando per

incidente stradale sulla Statale 195 (4 corsie) in direzione Capoterra per un’autovettura che sì è ribaltata sulla sede stradale, una donna trasferita in ospedale con un codice rosso dal personale sanitario del 118.

Sul posto è intervenuta la squadra VVF del distaccamento cittadino portuale di Cagliari dove gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza.