L’ennesimo episodio di vandalismo ai danni delle auto, parte di un’escalation che in questi giorni sta coinvolgendo tutto l’hinterland cagliaritano. A lanciare l’allarme è un cittadino della zona di Su Planu, che denuncia l’ultimo episodio avvenuto tra Araolla, Loni e Montanaru: “Stanotte hanno aperto un’auto nel mio condominio per rubare 1 euro. Il fenomeno si sta estendendo anche nella nostra zona”, racconta amareggiato. Ma il quartiere non è l’unico bersaglio. Sempre da Selargius arriva un’altra segnalazione, questa volta da via Fratelli Cervi, dove ignoti hanno preso di mira numerose auto parcheggiate lungo la strada. “A te che stanotte ti sei divertito a rigare tutte le auto parcheggiate in via Fratelli Cervi, sappi che grazie alle telecamere la tua bella faccia verrà spedita nelle sedi opportune”, scrive un altro residente, che annuncia l’acquisizione delle immagini per identificare i responsabili. Danni ingenti, anche quando il bottino è minimo o nullo. Le auto vengono scassinate, rigate, danneggiate in modo irreparabile solo per sottrarre qualche spicciolo o, spesso, niente. Una vera emergenza per tantissime famiglie che si ritrovano con mezzi danneggiati e spese impreviste, spesso difficili da sostenere.