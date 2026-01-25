Intorno all’1,30 di oggi, la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Alghero è intervenuta sulla SP 19, strada che da Olmedo porta a Sassari, per un incidente stradale. Una vettura, per cause da accertare, è finita fuori strada e dopo vari metri ha terminato la sua corsa tra i rami di un grosso albero. L’unica occupante, immediatamente soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata al Pronto Soccorso di Sassari. La squadra, al suo arrivo, ha messo in sicurezza la vettura e l’area interessata dall’incidente, liberando l’auto dai rami.

Sul posto anche i Carabinieri di Olmedo e Alghero e il personale del 118.