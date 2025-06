Nelle ultime ore si segue con apprensione l’evoluzione dell’attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari iraniani. La volontà di Trump è far cedere il regime di Teheran, ma c’è il rischio di un’imprevedibile escalation in Medio Oriente. Questo è ciò che si teme di più dopo l’attacco. “Adesso è iniziata la guerra”, si legge in un post su X dall’account associato ai Guardiani della Rivoluzione iraniana. Minacce a cui si sono aggiunte quelle degli Houthi, alleati di Teheran.

Il Presidente Trump ha chiaramente detto che “il bullo del Medio Oriente deve fare la pace”, il vicepresidente Vance gli fa eco alla Nbc: “Ora dipende tutto da loro, noi vogliamo la pace”.

L’Italia, come altri stati europei, sta valutando in queste ore le misure antiterroristiche per tutelare gli obiettivi più sensibili del Paese come sedi diplomatiche e sinagoghe. Roma ha posto particolare attenzione all’ ambasciata americana.

