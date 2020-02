Aste immobiliari: quasi 5 mila in Sardegna nel 2019

Sono state oltre 204.632 le aste immobiliari in Italia nel 2019. Questo quanto emerge dal “Report Aste” a cura di Astasi Srl, che si occupa dell’intera filiera della consulenza in esecuzioni immobiliari e di assistenza per procedure concorsuali ed esecutive Nel 2019 la Sardegna scende di una posizione e si attesta 14° nella classifica delle regioni con maggior numero di esecuzioni. Lo scorso anno le aste sono state 6.171, registrando quindi nel 2019 una diminuzione del 20,74%.

Per quanto riguarda le 5 province, la provincia del Sud Sardegna ha ereditato i comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, quelli della provincia di Cagliari non appartenenti alla città metropolitana, il comune di Genoni (OR) e il comune di Seui (OG).

Nell’ultimo anno, l’unica provincia a registrare un incremento di esecuzioni immobiliari è stata Sassari: rispetto al 2018, il 2019 ha riscontrato un +61,8%, diventando, così, la provincia in cui è stato realizzato il maggior numero di aste. In confronto con il 2015, però, le esecuzioni sono diminuite del -16%. Andamento inverso ha avuto, invece, la provincia di Cagliari: se nel 2018 con 2.381 aste superava di gran lunga le altre provincie sarde, nel 2019 perde il suo primato scendendo a quota 1.446 (-39,3%), il livello più basso degli ultimi 5 anni. Anche la provincia del Sud Sardegna ha visto un calo significativo di esecuzioni immobiliari, che sono più che dimezzate tra il 2018 e il 2019. Rimane invariato negli ultimi due anni, il numero di esecuzioni nella provincia di Oristano, attestandosi a -73,6% rispetto al 2015. Variazione minima anche a Nuoro, dove le aste sono passate da 544 del 2018 a 530 del 2019, con una diminuzione del -30% rispetto al 2015.