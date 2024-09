Assemini, via la transenna e il prato diventa una discarica a cielo aperto

Assemini – Via la transenna dal parco comunale, ignoti hanno rimosso lo sbarramento e “condito” il prato con rifiuti organici. “La scorsa settimana abbiamo sollevato il problema della sicurezza, la situazione è peggiorata”. Le immagini parlano chiaro: il muro di cinta del Parco delle Terre Cotte è pericolante, da anni un divisore avvisa del rischio che, costantemente, però viene ignorato da chi oltrepassa la recinzione attraverso il buco nel muro. A darne notizia i consiglieri di minoranza di Fratelli d’Italia che, già la settimana scorsa, avevano sollevato la questione.

Una insidia, infatti, per i più giovani soprattutto, “la recinzione sovrastante ciò che rimane del muro è sospesa con oramai insufficienti punti d’appoggio sicuri”: si auspica un intervento da parte del Comune al fine di ripristinare la sicurezza. Il varco si trova in via Carife, davanti al Palazzo municipale, “è così da due anni. Una transenna chiude il varco per impedire il passaggio alle persone.

A rimetterla a posto – spiega il movimento politico – sono i residenti del quartiere che già devono subire le precarie condizioni igienico sanitarie dell’area cani, nonché convivere – da più di un decennio – con l’inerzia di chi dovrebbe occuparsi di regolarizzare le pratiche per poter riscattare le abitazioni di Area”.