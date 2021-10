Assemini, tempi duri per gli amanti delle sigarette: vietato fumare in tutte le aree giochi all’aperto

Si trovano all’aperto, ma non basta. Nei parchi e nelle aree gioco di via Volta, via Caravaggio, piazza Don Bosco e nel nuovo parco delle Terre Cotte ad Assemini scatta il divieto di fumo. Il Comune ha pubblicato sul sito l’ordinanza, firmata tre giorni fa dal responsabile dell’Area manutentiva e dell’Igiene urbana cittadina. Tempi duri, insomma, per gli amanti delle “bionde”. La nuova regola, stando a quanto scritto, sembra essere limitata “all’interno dei parchi giochi”. Quindi, tra scivoli, girelli e altalene non sarà più possibile accendersi una sigaretta. I controlli saranno svolti dalla polizia Locale, e per chi sgarra la multa è praticamente assicurata. È questa una delle nuove regole disposte dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Sabrina Licheri. Altre limitazioni riguardano i cani, per loro non c’è più spazio nemmeno nei parchi, ad eccezione i quello delle Terre Cotte. Dove, però, dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e con la museruola, e potranno esser fatti entrare solo per raggiungere la loro area ricavata all’interno del polmone verde asseminese.

Novità anche per quanto riguarda l’utilizzo delle biciclette ma anche di tutti gli altri “velocipedi”, dunque anche i monopattini: utilizzo vietato per chi ha più di sette anni. A breve il Comune piazzerà, in tutte le aree verdi, i cartelloni con le nuove regole da rispettare. E chi sbaglia, ovviamente, pagherà.