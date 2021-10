Chanel si è smarrita a Elmas: sos per ritrovarla, prevista ricompensa

CHIUNQUE LA VEDESSE È PREGATO DI TRATTENERLA E CHIAMARE I PROPRIETARI.

Chanel è sparita nella zona del bricomen di Elmas il 10 ottobre 2021 ha il petto bianco non ha il collare non è sterilizzata e non ha il microchip. Contattare il 3516671014 per qualsiasi informazione , ci sarà una ricompensa per chi la troverà. Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.

PREVISTA RICOMPENSA.