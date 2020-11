Settanta positivi al Coronavirus ad Assemini, ma non in tutti i casi si tratta di residenti: “Dieci non sono e non vivono in città”, precisa la sindaca Sabrina Licheri, che ha ricevuto il comunicato nel quale risulta anche un residente guarito. “I nuovi positivi sono dodici, l’elenco però contiene anche nominativi di persone in realtà domiciliate in altri comuni”, così la sindaca, che ha verificato tutti i nominativi degli attuali contagiati dal Covid-19.