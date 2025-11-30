Ha pochi anni di vita l’atteso appuntamento che anticipa i grandi concerti in occasione dell’ultimo dell’anno: dalla disco dance all’aperto agli artisti più gettonati, è un format ben collaudato e che mai smette di piacere. Ore da trascorrere tutti insieme, insomma, tra risate, musica e canzoni da intonare a gran voce per ribadire, ancora una volta, che “Assemini c’è”.

Cuore pulsante della movida anni’90, la città, dopo anni di silenzio, ora si riprende prepotentemente la scena: un motivo di richiamo per i cittadini e per i tanti che, in queste occasioni, prendono d’assalto la città della ceramica e dei grandi eventi.

Il concerto si terrà allo stadio Santa Lucia, 5 mila i posti gratuiti che saranno disponibili su prenotazione: i dettagli della manifestazione verranno comunicati i prossimi giorni ma già in tanti hanno, attraverso i social, mostrato il proprio consenso alla scelta dell’artista nazionale da 4 milioni di followers.