Assemini, rifiuti ovunque a Santa Lucia: “Ragazzi dovete vivere nelle porcilaie, non in città”

Ieri sera un gruppo di giovani si è riunito per consumare un pasto al volo tutti insieme, ben vengano queste iniziative soprattutto se legate a un momento commemorativo, ma ciò che proprio ha indignato la maggior parte dei cittadini, che hanno notato lo scenario desolante, è il fatto che i rifiuti non siano stati raccolti e gettati negli appositi contenitori.

“Troppo mal costume, troppo pochi i deterrenti: più controlli efficaci e maggiori sistemi per dissuadere da comportamenti di questo genere” ha commentato Niside Muscas, consigliere comunale di minoranza, “spero che capiscano che hanno sbagliato a lasciare questo caos” spiega un cittadino.