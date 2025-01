Assemini, raptus di gelosia per un elettrocardiogramma: fidanzato di una giovane paziente non vuole che lei si tolga la maglietta. Il fatto è avvenuto nel centro di Santa Lucia, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Medico aggredito dal ragazzo, un 18enne, la fidanzata ha un anno in meno di lui.

Ha accompagnato la sua fidanzata, assieme alla mamma di lei, per la visita specialistica ma non ha proprio tollerato che la ragazza si spogliasse per effettuare l’accertamento di routine. Un medico maschio, per il giovane, proprio non poteva, l’ira è stata tale da prendere a calci la porta e scagliarsi contro il dottore. I presenti in sala sono intervenuti per placare la gelosia del ragazzo, ma per poco: tra sfuriate e lanci di mattonelle ha proseguito con il dissenso sino all’arrivo dei carabinieri, per poi dileguarsi frettolosamente.

Le scuse da parte dei genitori della coppia sarebbero giunte al centro specialistico che non ha sporto denuncia per il fatto avvenuto.