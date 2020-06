Assemini, ore di paura per un ragazzino di 13 anni: perso e poi ritrovato in serata. Ore di apprensione e di appelli per un 13enne asseminese, anche la sindaca Sabrina Licheri lancia l’sos e poi in serata annuncia: “Per fortuna è stato ritrovato, sta bene ed è a casa”: tantissime erano state le condivisioni sui social, poi il lieto fine: “Il ragazzo è a casa, grazie a tutti”. E un intero paese tira un sospiro di sollievo.