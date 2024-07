Assemini, nessun aumento alle Tariffe Tari per il 2024

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ok del Consiglio comunale che ha approvato la delibera sulla definizione delle tariffe, che non subiranno aumenti. Confermati anche i bonus e le riduzioni in bolletta per le utenze domestiche e non domestiche.

Il provvedimento, presentato nella seduta di mercoledì 10 luglio dall’assessore al Bilancio, Tributi e Programmazione Marcello Malloru, contiene anche gli adeguamenti al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, al fine di semplificare la possibilità di fruizione delle agevolazioni previste da parte degli utenti, oltre all’inserimento di nuove disposizioni normative.

I recenti aumenti imposti da Arera, che ha determinato aumenti nelle tariffe di tutti i comuni, “hanno posto l’amministrazione nella condizione di dover rinunciare all’inserimento delle nuove agevolazioni auspicate, a favore di un risultato ritenuto più importante in quanto interessa tutti gli utenti: si è lavorato per riuscire ad evitare l’aumento delle Tariffe” spiega l’assessore.

Grazie al lavoro congiunto con gli uffici, con l’approvazione delle nuove tariffe, siamo riusciti nella maggior parte dei casi ad abbassare gli importi dovuti, avendo pochissimi casi con aumenti irrisori.

Chiaramente questo importante risultato è stato ottenuto grazie, soprattutto, agli asseminesi e al loro ottimo risultato sulla raccolta differenziata, che ha portato la nostra cittadina a superare l’80% e ad aver diritto ad importanti premialità, che in futuro determineranno l’abbattimento dei costi.

Obbiettivo futuro, oltre a lavorare per cercare di abbassare la tassa sui rifiuti, sarà l’inserimento di nuove agevolazioni e l’immediata pubblicizzazione di quelle esistenti, in modo da informare gli utenti asseminesi di eventuali e potenziali nuovi sgravi. Attualmente infatti, oltre a quelle solite e note, ad Assemini sono previste agevolazioni per: abitazioni che abbiano avviato il compostaggio dei rifiuti organici; famiglie con nuovi nati; famiglie con studenti universitari fuori sede; utenze non domestiche per avvio al riciclo/recupero dei rifiuti urbani; utenze non domestiche “Bar, Caffè, Pasticceria”, di cui alla Categoria A24, ed “Edicole e Tabacchini”, di cui alla categoria A14, che provvedano alla dismissione delle slot machine o analoghi dispositivi destinati al gioco d’azzardo presenti nei locali, e che non effettuino la vendita delle lotterie ad estrazione istantanea come il gratta e vinci; attività commerciali che, per la somministrazione di prodotti alimentari e non, adottano distributori automatici c.d. “alla spina”; utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno. E ancora: utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari per l’alimentazione animale; utenze non domestiche che praticano l’autocompostaggio o il compostaggio di comunità; nuove imprese; imprese che valorizzano le proprie sedi operative con uno o più manufatti di artigianato artistico asseminese.