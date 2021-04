Assemini, i carabinieri trovano 250 grammi di marijuana nascosta tra i cespugli in via Sardegna

Una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Assemini ha compiuto ieri un notevole recupero di marijuana in una delle aree storiche di spaccio. Non è conveniente tenere la droga in casa, perché in occasione di una perquisizione d’iniziativa, quale son soliti fare i carabinieri nei confronti di chi abbia precedenti specifici, questa potrebbe saltar fuori e mettere nei guai il detentore. E allora un bel cespuglio non troppo lontano da casa spesso può servire allo scopo. Così andando a rovistare nei dintorni con un cane antidroga, i militari hanno rinvenuto, occultata proprio in un cespuglio presente nel piazzale antistante alle abitazioni di proprietà dell’ex Istituto Autonomo Case Popolari ad Assemini, in via Sardegna, una scatola contenente 250 grammi di marijuana, raccolta in sette buste di cellophane, e una bilancia per uso domestico. Un malloppo considerevole che avrebbe potuto fruttare anche duemila euro nella vendita al dettaglio.

Quanto rinvenuto è stato naturalmente sottoposto a sequestro e verrà inviato ai laboratori dei RIS per le necessarie analisi.