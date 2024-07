Assemini, fuochi d’artificio e polemiche: “Così non si dorme, come facciamo ad andare al lavoro?”

Il sindaco Puddu, già al corrente della situazione, ha precisato che le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e che le immagini, riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti in città, sono già tra le mani delle autorità competenti.

Assemini – Fuochi d’artificio che brillano in cielo durante la notte, non programmati, però, in onore di eventi e Santi: cittadini furiosi, “si sono susseguiti 5 scoppi, tutti a distanza di circa 10 – 15 minuti, giusto il tempo per non farti addormentare, sia mai che la gente si debba svegliare presto per andare a lavoro” racconta una residente. Il sindaco Puddu: “Le forze dell’ordine sono intervenute, hanno rinvenuto le batterie esplose ma degli autori non c’era traccia. Le immagini delle telecamere sono già sotto esame, speriamo di poter identificare chi ha esploso i fuochi d’artificio”. Numerose le segnalazioni che si sono susseguite in queste ora da parte di chi non ha trascorso una lieta notte e non solo per il caldo soffocante, bensì per l’aria di festa che ha fatto tremare anche chi ha il sonno pesante: fuochi d’artificio, tanti, per chissà quale occasione degna di richiamo con più spettacoli pirotecnici ripetuti sino alle due del mattino. “Una situazione estenuante che stiamo vivendo da tempo, ma che stanotte ha innervosito tutti” spiega uno dei residenti che segnalato il fatto. “Ormai in ogni paese sta dilagando la moda dei fuochi d’artificio per occasioni speciali, tipo compleanni, e puntualmente vengono scoppiati a mezzanotte o mezzanotte e mezza. Questo accade almeno una o due volte alla settimana e sui gruppi di Assemini ci si lamenta spesso. Stanotte la situazione è diventata intollerabile: ore 00.30 scoppiati fuochi presso via Marconi e dalle ore 1.30 sino alle 2.30 tutto ciò di fronte a un bar nei pressi della piscina comunale”. I “cadaveri” dei fuochi giacciono in terra, oramai esanimi, ma di certo, con loro non è cessata la rabbia dei residenti che la notte vogliono dormire poiché la mattina si svegliano presto per lavorare. Medici, infermieri, operai ma anche anziani e bambini, per esempio, “dormire due ore la notte mi rende estenuante la giornata, anche perché già il lavoro è pesante, per non parlare dello spavento che ci siamo presi”.