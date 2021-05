Assemini, “dopo 10 minuti di pioggia strade allagate e fogne saltate”

Assemini – Dieci minuti di pioggia sono bastati per trasformare le strade in veri e propri torrenti dove si riversano liquami e prodotti fognari. Gigi Garau (PSd’Az): “Non si è mai voluto porre rimedio con un serio studio dei sottoservizi della cittadina”.

Quando piove ad Assemini è sempre un dramma: diverse strade del centro abitato si allagano e si riempiono di liquami ed escrementi. “Si ripetono scene già viste nel passato, anche di recente: via Tevere, angolo via Po, via Pola e altre arterie di questa cittadina, ogni qualvolta piove anche per 10 minuti con una certa intensità, che non è sicuramente straordinaria, il sistema dei sottoservizi salta, riversando nelle strade liquami e quant’altro.

Questo dopo 8 anni di un’amministrazione comunale monocolore, che presenta gli stessi assessori che occupano le stesse poltrone e che non hanno dato un cenno di attenzione a questi problemi. Si sono adattati e non si è mai voluto porre rimedio con un serio studio di sottoservizi della cittadina. La condanna del Partito Sardo d’Azione è ferma: hanno pensato e pensano più a fare proclami che realizzare i progetti e questo è il motivo per cui continueremo a fare un’opposizione intelligente”.