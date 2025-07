Assemini, crash tra auto lungo la Ss130, traffico bloccato: l’incidente è avvenuto nel semaforo di via Piave, una persona è stata trasportata in ospedale.

È accaduto intorno alle 21,30, dalle prime informazioni disponibili 4 veicoli sono rimasti coinvolti in seguito a un tamponamento e non sarebbero gravi le condizioni dei conducenti e dei passeggeri: per permettere i rilievi di legge il traffico ha subito un notevole rallentamento e molti automobilisti hanno preferito percorsi secondari alternativi per evitare la lunga coda lungo la statale.