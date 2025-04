Nell’ambito dei lavori di efficientamento delle reti idriche in corso ad Assemini, giovedì 3 aprile 2025 i tecnici di Abbanoa procederanno al collegamento delle nuove condotte in via Coghe nel tratto compreso tra via Cagliari e il sottopassaggio ferroviario. Sono previsti cali di pressione e interruzioni nella fascia oraria tra le 8.30 e le 17.30 nel distretto compreso tra Corso Europa, via Tevere e via San Cristoforo. Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare eventuali disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Dopo la sostituzione integrale di tre chilometri di condotte nel quartiere Piri Piri, Abbanoa ha avviato anche il secondo cantiere di efficientamento delle reti idriche finanziato con i fondi europei di sviluppo e coesione “Fsc”. Si tratta di un ulteriore investimento di 900mila euro per il “lotto b” che sta portando alla realizzazione di una nuova dorsale della rete idrica che attraverserà il centro abitato da una parte all’altra.

Negli ultimi anni Assemini è stata interessata da numerosi cantieri che hanno riguardato la sostituzione di tratti di rete soggetti a frequenti rotture e la dismissione di condotte in materiale plastico o in fibrocemento con tubazioni moderne in ghisa sferoidale: materiale che garantisce la migliore tenuta. Gli interventi che verranno ora realizzati con il nuovo appalto riguardano ulteriori opere volte all’efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti idriche di distribuzione di Assemini. Saranno interessate le vie Tirso, Coghinas, Carife, 2 Agosto, Monti e Coghe.

Assemini è anche tra i primi trenta Comuni della Sardegna dove si sta portando avanti il progetto “Reti intelligenti” che mira a una drastica riduzione delle perdite. L’efficientamento del sistema idrico si basa su uno studio finalizzato a consentire la distrettualizzazione delle reti tramite il ricorso a sistemi tecnologicamente avanzati nel controllo del corretto funzionamento del servizio con l’obiettivo di renderlo più efficiente. Vengono anche definiti gli interventi da realizzare sia tramite i lavori di manutenzione ordinaria, sia tramite appositi canali d’investimento come quello relativo all’appalto in corso.