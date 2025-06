“La pace non è solo assenza di bombe ma è presenza di giustizia, di ascolto, di dialogo, di dignità, si costruisce anche imparando ad adottare un linguaggio che non escluda; azioni meno discriminatorie, ideologiche e strumentali, che portino gli artefici delle guerre a sedersi ad un tavolo di Pace”. Una mozione firmata dai Consiglieri Comunali Sabrina Stara, Niside Muscas, Stefano Demontis per la promozione di Assemini come città di Pace e Ospitalità. “La guerra porta solo dolore, la storia ce I ha già dimostrato, città rase al suole, famiglie annientate, generazioni spezzate, orfani e vedove. Abbiamo vissuto due guerre mondiali ed una lunga stagione del terrorismo e continuiamo ancora oggi, a non aver imparato nulla o quasi. La pace e la convivenza pacifica non sono un utopia, ma un dovere. Un dovere che inizia nel nostro cuore, nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Dobbiamo sempre e comunque ricordarci che : la pace è I’essenza stessa della convivenza umana, ma è un bene cosi fragile che non può essere dato per scontato, mai.

Ogni guerra, ogni conflitto, anche se lontano e dimenticato, crea sofferenza, divide famiglie, distrugge comunità e spezza vite innocenti.

Il nostro comune, la nostra comunità, noi stessi abbiamo il dovere morale e civile di farci portavoce di un messaggio di pace, di dialogo, di umanità.

Viviamo in un tempo in cui le guerre sembrano moltiplicarsi e dove i conflitti meno noti e quelli dimenticati, perchè poco mediatici, perchè lontani, troppo lontani, lasciano ferite profonde e dolorose, generano odio e violenza. La pace non nasce da sola, si costruisce, si protegge e si trasmette, è capacità di coniugare solidarietà e fermezza. La nostra Terra, la Sardegna, è sempre stata espressione di orgoglio e di accoglienza. Cosi come la nostra Italia è sempre stata prodiga nell assicurare la Pace. Lo ha sempre dimostrato e continua a dimostrarlo, con I’incessante lavoro delle istituzioni, delle diplomazie e degli uomini e delle donne in uniforme e del volontariato. Un’organizzazione improntata sulla concretezza e nell affermazione di valori etici e morali. Assistenza sanitaria, sicurezza, realizzazione di ospedali e acquedotti, sostegno alle scuole ed alla cultura. Sono fatti realizzati fuori dai confini nazionali per accompagnare i popoli martoriati dalle guerre verso la pace e I’autodeterminazione”.

Una premessa per dare risalto al drammatico momento che vede coinvolti i popoli in guerra dove civili innocenti sono il bersaglio delle bombe lanciate dal cielo e lasciati senza cibo e acqua. Ma la pace non è solo quella che deriva dai confini liberi dai nemici, bensì che vivono in armonia e nel rispetto dove il senso di comunità e fratellanza regna senza forme di discriminazione e arroganza. “Come possiamo allora contribuire alla pace? Forse con le tante manifestazioni? Forse con le tante parole pronunciate da chi la guerra non I’ha mai vissuta? O con le tante bandiere sventolate al vento? Possiamo educare alla pace anche da qui, da un Consiglio Comunale che sceglie di non restare in silenzio. Il comune può svolgere un ruolo attivo nella promozione di iniziative culturali ed educative rivolte alla cittadinanza, in particolare a bambini e giovani”.

Le richieste: “Di impegnarsi a promuovere nel proprio territorio iniziative educative che stimolino la cultura del rispetto, della pace e del dialogo coinvolgendo scuole, associazioni, cittadini e cittadine. Di istituire ogni anno la “settimana della pace” coinvolgendo giovani, artisti, testimoni di pace, con eventi, laboratori, letture e spazi di dialogo, che sia occasione di memoria, riflessione e impegno con particolare attenzione a chi ogni giorno, spesso nel nascondimento opera per la pace sul campo, come la Croce Rossa o le tante associazioni di volontariato sempre in prima linea nel portare aiuti, medicine, cibo e supporto a chi ha perso tutto, o le nostre forze armate, Corpi militari e civili che non sono solo soldati e ruoli istituzionali, ma uomini e donne che si prendono cura delle vittime di guerra durante le tante missioni di pace, prestando soccorso, prestando solidarietà concreta e tangibile, protezione e assistenza costruendo ponti e non sollevando muri. Di diffondere questa mozione presso le scuole, i centri di aggregazione, associazioni e consulte, per invitare tutta la cittadinanza a farsi attiva nel costruire una comunità più giusta, aperta e accogliente”. E ancora: “Di impegnarsi a sostenere nelle sedi opportune ogni iniziativa nazionale e internazionale finalizzata alia risoluzione diplomatica dei conflitti, al rispetto dei diritti umani e alla tutela delle persone più fragili”.