Assemini, autobus incastrato tra la rotonda e il marciapiede per 20 minuti

È accaduto nella rotatoria di via Piave questa mattina e non è la prima volta che capita: spesso, infatti, soprattutto i long vehicle rimangono imbottigliati a causa degli spazi ridotti e di una deviazione, momentanea, stradale. È questione di centimetri, la rotatoria è stata realizzata percorribile proprio per permettere ai mezzi, come i bus, di attraversarla senza troppi disagi. Ma basta, a volte, proprio un attimo, per incombere in questo inconveniente: ritardo assicurato, per i viaggiatori, in questi casi, ma niente di irrimediabile come accadeva prima della realizzazione della preziosa infrastruttura. “Questa rotonda è incriticabile. Era da farsi lustri addietro – esprime un cittadino – Ha diminuito notevolmente la pericolosità di quell’attraversamento in cui gli incidenti erano all’ordine del giorno. Per il bus lungo, girare a causa della momentanea deviazione, è difficoltoso ma possibile. Stavolta è stata fatta una manovra non ben riuscita. Capita”. Un po’ di pazienza, quindi, a favore della sicurezza stradale.