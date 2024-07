Assemini, approvata la variazione di bilancio: due milioni di euro per manutenzioni e opere pubbliche

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’ultimo Consiglio Comunale ha approvato la delibera sulla variazione di bilancio avente un saldo di oltre 2 milioni di euro e contenente alcuni stanziamenti di entrata dovuti a nuovi trasferimenti riconosciuti al Comune di Assemini da parte dello Stato e della Regione Sardegna.

Il provvedimento è stato presentato nella seduta di mercoledì 10 luglio dall’assessore al Bilancio, Tributi e Programmazione, Marcello Malloru, che, in premessa, enfatizza gli sforzi dell’amministrazione comunale per risolvere l’attuale situazione della macchina amministrativa, ormai in ordinaria difficoltà per carenza di organico, attraverso il completamento della pianta organica di tutti gli uffici, e rinnova il proprio ringraziamento agli uffici e ai Responsabili di settore, per il continuo supporto all’espletamento del ruolo di questa amministrazione, nonostante le difficoltà dovute al sovraccarico di lavoro.

Questa variazione rappresenta il primo sostanziale intervento sul Bilancio 2024, ed interessa la copertura finanziaria di tutti i settori: al settore manutentivo, per diversi interventi di manutenzione straordinaria degli edifici comunali (asilo, strutture sportive, piazze, strade rurali, rete acque bianche, ecc), oltre ai 415.000 euro di fondi RAS, per i 3 cantieri comunali di prossima apertura al settore cultura, per eventi culturali, per la biblioteca, per contributi alle associazioni e per eventi letterari.

Ai lavori pubblici, per il completamento del Campo S. Maria, oltre al finanziamento per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e le comunità energetiche.

al settore turismo, per le manifestazioni e gli eventi e per lo Sportello Europa.

al settore sport e attività produttive, per le manifestazioni e contributi allo sport e per lo sviluppo economico.

Al settore Urbanistica – Edilizia e Patrimonio, per il reticolo idrografico, per la digitalizzazione, georeferenziazione e supporto alla definizione delle pratiche edilizie e urbanistiche, al settore Istruzione e Servizi Sociali è stata dedicata una fetta cospicua di questa variazione, a conferma della sensibilità che questa amministrazione ripone sul tema. Tra l’altro, con le nuove coperture finanziarie, sarà possibile attivare il nuovo Servizio Civile Universale, aumentare il fondo per contributi economici alle famiglie in difficoltà, per servizi a minori, anziani e disabili, e per le associazioni di volontariato.