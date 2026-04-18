Se ne è andata ad 84 anni Modesta Ledda, una delle anime per tantissimi anni della Pro Loco di Assemini. Modesta, conosciutissima da tutti, non si è mai tirata indietro in ogni attività cittadina per dare il proprio prezioso contributo al bene comune.

Una figura storia a cui tutta la città era legata e che lascia un vuoto difficile da colmare, sia nella Pro Loco Asseminese che in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo nella tante occasioni in cui Modesta si è spesa per organizzarle al meglio.