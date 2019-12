Paura ad Assemini, 90enne in coda all’ufficio postale sviene dopo un malore

Malore per una 90enne all’Ufficio postale di Assemini di via Cagliari. Mentre si trovava allo sportello una donna si è accasciata al suolo, colta da malore. Prontamente soccorsa da tutti si è riprese e ha voluto riavvicinarsi allo sportello. Ma il malore non è cessato e l’anziana si è riaccasciata nuovamente al suolo.

La nonnina è stata soccorso ed è stato subito chiamato il 118, oltre ai familiari dell’anziana che sono prontamente arrivati nell’ufficio di vi Cagliari. La donna è stata accompagnata all’autoambulanza diretta verso il pronto soccorso.