Sembrano non esserci dubbi che fra i responsabili dell’assalto al portavalori di questo pomeriggio sulla Variante Aurelia a San Vincenzo possano esserci dei sardi. “Ajò, ci siamo?” si sente urlare uno dei malviventi prima di andare via. Un vero e proprio commando ha agito con fare da professionisti. Tre Suv fermano i due portavalori della ditta Battistolli: un gruppo formato da una decina di uomini scendono dai veicoli armati e si dirigono immediatamente verso i due portavalori. Grida e urla, poi una grossaesplosione. Alcuni dei malviventi, con due zaini in mano, si dirigono verso i Suv. Altri restano accanto al portavalori e al furgone in fiamme. Ancora urla, poi si sentono colpi di mitra. Il furgone utilizzato per l’agguato è stato dato alle fiamme. Le indagini sono seguite dal nucleo investigativo dei carabinieri di Piombino. Al momento non si si sa cosa siano riusciti a portare via i banditi.