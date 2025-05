Un colpo spettacolare da quasi 3 milioni di euro avvenuto lo scorso 28 marzo sull’Aurelia, a San Vincenzo, in Toscana. Un assalto da professionisti

Le forze dell’ordine, che hanno svolto in questi mesi delicate e capillari indagini sul territorio in Sardegna, Toscana ed Emilia, hanno portato all’arresto di 11 persone di età compresa fra i 33 e i 54 anni fra Barisardo, Girasole, Jerzu, Villanovastrisaili, Bottida, Irgoli, Ottana, Ollolai e Olzai. Due arresti sono stati invece effettuati a Pisa e Bologna.

L’accusa è di rapina pluriaggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra, esplosivi, furto aggravato e ricettazione. Nonostante il colpo sia stato studiato nei dettagli e con ruolo ben precisi per mesi, ciò non ha impedito agli inquirenti di risalire ai suoi autori. Già dall’inizio, anche grazie ad alcuni audio, ci si era soffermati sulla provenienza sarda dei malviventi non solo per l’accento ma anche per il metodo utilizzato che ricalca alla perfezione altre rapine avvenute in Sardegna negli ultimi anni.